استثمار نينوى تفعل المشروع الوطني لتشغيل الشباب

2020/02/07 | 21:20 - المصدر: الصباح

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الموصل / الصباح / شروق ماهر

شرعت هيئة استثمار نينوى بتفعيل المشروع الوطني لتشغيل الشباب الذي اقرته وزارة التخطيط لتوفير فرص عمل ودعم للشباب في عموم المحافظة، وبينما أعلنت مديرية المنتوجات النفطية في المحافظة افتتاح ثلاثة مشاريع نفطية، كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن خطتها لإعادة تشغيل المصانع في المناطق المحررة من خلال عرضها فرصاً استثمارية.



وأوضح رئيس هيئة استثمار نينوى علي عواد، لـ"الصباح"، ان "الهيئة شرعت بتخصيص أراض لإقامة عدة مشاريع للشباب في محافظة نينوى من اجل القضاء على البطالة".

وأضاف عواد أن "القروض التي ستمنح تتراوح بين 30 الى 50 مليون دينار مخصصة لشباب نينوى الذين سيشتركون بمشروع"، مبيناً ان "المشاريع التي تشترك فيها مجموعة من شباب المحافظة ستخضع الى دراسة جدوى، على ان تتم الافادة من المناطق الصناعية في المحافظات للايفاء بمتطلبات العمل".

وفي سياق التوجه للحد من البطالة، قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن مرتضى الصافي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "الوزارة تعمل على إعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل والشركات الواقعة في المناطق المحررة من خلال عرضها كفرص استثمارية لاسيما بعد تعرض المعامل للدمار والتخريب من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه "تم تحويل مصانع الشركة العامة للزجاج والحراريات (مصنع الحراريات، القناني والجرار، والأواني المنزلية)، فضلاً عن مشروع الزجاج المسطح والطابوق الحراري الخفيف على الخطة الاستثمارية"، مشيراً الى أن "معمل بادوش القديم معلن كفرصة استثمارية وكذلك معمل حمام العليل بالإضافة الى إحالة مصنع سنجار الى شركة استثمارية". وأوضح أنه "تمت إعادة تأهيل معمل برطلة ومعمل ألبسة ضمن الإمكانات الذاتية للشركة وعن طريق المنظمات المدنية، علاوة على مصنع المحاليل الوريدية، وإعلان مصنع سكر الموصل للاستثمار"، لافتاً الى أن "مصنع زيوت بيجي قيد الإعلان، ومعمل ألبان الموصل يعمل بحسب الإمكانات الذاتية ومعلن للاستثمار".

على صعيد ذي صلة، ذكر مدير المنتوجات النفطية فلاح المنديل، في حديث لـ"الصباح"، ان "الكوادر الهندسية وبالتعاون مع الجهد الهندسي في وزارة النفط تمكنت من اعادة ثلاثة مشاريع نفطية كبيرة في المحافظة".



واضاف المنديل ان "نينوى تشهد تنفيذ اكثر من مصفى للنفط في المحورين الجنوبي والشرقي، طريق الكلك، بعد ان تم وضع الحجر الأساس لها من قبل وزير النفط ثامر الغضبان الذي أكد دعمه الكامل لجميع مشاريع المنتوجات النفطية بالمحافظة".



إلى ذلك، أشار قائممقام قضاء سنجار فهد حامد، لـ"الصباح"، إلى أن "مجلس القضاء الأعلى افتتح دار القضاء في سنجار التابع لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية وتضم محاكم البداءة والأحوال الشخصية والجنح والتحقيق والمواد الشخصية"، مبيناً أن "دار القضاء باشرت اعمالها بالكامل بعد افتتاح المبنى".

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