اختراق وتفكيك خلايا إرهابية في البلاد

2020/02/07 | 21:20 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، عن أن الارهابي الذي اعتقل مساء الاثنين الماضي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، يعد من أبرز مساعدي زعيم "داعش" الهالك "أبو بكر البغدادي"، بينما تمكنت الاستخبارات العسكرية والجهات الأمنية الأخرى من اختراق وتفكيك عدة خلايا إرهابية في الأنبار ومناطق أخرى من البلاد.

وذكر المصدر، أن "القوات الأمنية في سيطرة تل اللحم جنوبي محافظة ذي قار، اعتقلت أحد أبرز الإرهابيين الذين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية ويعمل مساعداً لأبي بكر البغدادي أثناء فترة حكم داعش في بعض مناطق البلاد"، وبين المصدر، أن "المعتقل هو من أهالي العاصمة بغداد، وكان متجها إلى محافظة البصرة قبل أن يعتقل في ذي قار".

وأضاف، أن "التحقيقات الأولية أثبتت أن المعتقل يدير شبكة مالية كبيرة تتكون من شركات تجارية عديدة بعضها في محافظة البصرة وتعمل على تمويل عصابات داعش الإرهابية".

إلى ذلك، أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، بانه "بعملية نوعية تميزت بالجرأة والشجاعة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 38 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في الرمادي بمنطقتي القرية العصرية وزويغير".

وأضاف البيان، أن "من بين أفراد الخلية من كان يقوم بتدريع العجلات المفخخة وآخر قاتل قواتنا الامنية خلال معارك التحرير، وهناك تواصل وتنسيق بينهم لتوسعة الخلية"، مؤكداً انهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وزارة الداخلية، أعلنت من جانبها، إلقاء القبض على ثلاثة "دواعش" في الجانب الايمن من مدينة الموصل، بناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين.

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