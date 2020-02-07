2020/02/07 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (07 شباط 2020)، ضبط شاحنة مفخخة وتقوم بتفجيرها تحت الس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. تفجير ’’شاحنة مفخخة’’ غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- الانبار
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (07 شباط 2020)، ضبط شاحنة مفخخة وتقوم بتفجيرها تحت الس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. تفجير ’’شاحنة مفخخة’’ غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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