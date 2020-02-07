بالصور.. تفجير ’’شاحنة مفخخة’’ غرب الانبار

2020/02/07 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (07 شباط 2020)، ضبط شاحنة مفخخة وتقوم بتفجيرها تحت الس...





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