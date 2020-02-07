2020/02/07 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجهت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة الى وزيري الدفاع والداخلية وجميع صنوف القوات الأمنية.

وكتب العراقي، في منشور له على ’’فيسبوك"، "رسالة..



الى معالي وزير الدفاع، معالي وزير الداخلية، وكافة صنوف القوات الأمنية، ما عدا الحشد الشعبي".

وأضاف "عليكم بتحمل المسؤولية..



امام الله..



امام الوطن..



امام المرجعية..



امام الشعب..



امام الثوار، وان لا تتنصلوا من المسؤولية..



وعليكم باخذ زمام الامور فورا لاستتباب الامن والتعامل بحزم مع المخربين والفاسدين والمندسين وادعياء العنف ومنتهكي (القانون) وقطاع الطرق وزارعي الفتنة ومعطلي الدوام والمحرضين على التفرقة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن ما يحدث في الشارع والمجتمع".

وتابع "وعليكم بحماية الحدود ومنع التدخلات كافة بقيادة مركزية وشجاعة ومن دون تدخلات الاحزاب والكتل ومن خلف الحدود فورا فورا فورا...



والا ضاع العراق".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت ممثلية أطباء العراق، اليوم الجمعة، عزمها الاضراب العام عن الدوام خلال الشهر المقبل، احتجاجاً على تراجع النظام الصحي وتفشي الفساد بوزارة الصحة والبيئة.

وذكرت ممثلية أطباء العراق، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة من

بغداد اليوم- بغداد

علق السياسي العراقي، حسن العلوي، اليوم الجمعة، على طرح اسمه من قبل بعض الجهات السياسية لتولي منصب معين في الحكومة الجديدة.

وقال العلوي، في تغريدة له تعلقياً على ما نشره النائب السابق مشعان الجبوري، بخصوص منحه منصب

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة (07 شباط 2020)، عن سبب زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح، الاخير إلى اربيل ، مبينا أن صالح وصل اربيل بزيارة رسمية.

وقال سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الزيارة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقرب من الصدر يوجه رسالة الى وزيري الدفاع والداخلية ويستثني منها الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقرب من الصدر يوجه رسالة الى وزيري الدفاع والداخلية ويستثني منها الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).