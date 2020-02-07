مبادرة شبابية في سيبا شيخدرى لتنظيف المدارس والمؤسسات الحكومية

2020/02/07 | 21:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو بادرت مجموعة من الشباب بحملة تنظيف في مجمع سيبا شيخدرى لتنظيف المدارس والمؤسسات الحكومية والمركز الصحي في المجمع الواقع جنوب جبل شنگال بعد الاهمال المستمر من قبل الجهات المعنية.مهدي نايف مسؤول مركز شباب الجزيرة قال ل ايزيدي 24 نحن كشباب مجمع الجزيرة “سيبا شيخدرى” قمنا بمبادرة حملة تنظيفية …

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