ماكرون: لدى فرنسا أقل من 300 رأس نووي ولكنني مقتنع أن أمن أوروبا على الأمد الطويل يعتمد على تحالف قوي مع الولايات المتحدة

2020/02/07 | 21:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس- وكالات أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن بلاده تملك أقل من 300 رأس نووي.وأكد ماكرون، خلال كلمة بالمدرسة العسكرية في باريس، على ضرورة إيجاد الدول الأوروبية جدول أعمال دولي مشترك بخصوص مراقبة التسلح.وأضاف: فرنسا ستتحرك مع … Readmore

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