مفوضية حقوق الانسان: استشهاد 543 شخصًا على الأقل منذ بداية التظاهرات في العراق في الأول من تشرين الأول الماضي

2020/02/07 | 21:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلنت مفوضية حقوق الانسان عن استشهاد 543 شخصًا على الأقل منذ بداية التظاهرات في العراق في الأول من تشرين الأول الماضي.وبحسب بيان للمفوضية استشهد 543 شخصا منذ انطلاق التظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها منهم 17 من … Readmore

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