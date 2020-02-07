غداً الأمن النيابية تناقش أحداث ساحة الصدرين

2020/02/07 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش لجنة الأمن والدفاع النيابية يوم غد السبت الأحداث التي حصلت في ساحة الصدرين بمحافظة النجف الأشرف .

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