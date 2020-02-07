2020/02/07 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الأمني في ساحات التحرير والوثبة والخلاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الأمني في ساحات التحرير والوثبة والخلاني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الأمني في ساحات التحرير والوثبة والخلاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).