بعد خطاب المرجعية.. الصدر يطالب القوات الامنية بـاخذ زمام أمور التظاهرات فورا ويستثني الحشد من المهمة

2020/02/07 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عبر الصفحة المقربة منه صالح محمد العراقي، القوات الامنية بمختلف صنوفها، باخذ زمام امور حماية التظاهرات وتنقيتها فورا، باستثناء الحشد.وقالت صفحة العراقي في تدوينة تابعتها “يس عراق”: “رسالة الى معالي وزير الدفاع معالي وزير الداخلية وكافة صنوف القوات الامنية ما عدى الحشد الشعبي […]

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