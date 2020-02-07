2020/02/07 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة تناقش لجنة الأمن والدفاع النيابية يوم غد السبت الأحداث التي حصلت في ساحة الصدرين بمحافظة النجف الأشرف .وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي لوكالة الأنباء الرسمية، إن” اللجنة النيابية لديها تنسيق مع اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة للوقوف على الأحداث التي حصلت في ساحة الصدرين بمحافظة النجف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحداث ساحة الصدرين في النجف على طاولة لجنة الأمن النيابية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحداث ساحة الصدرين في النجف على طاولة لجنة الأمن النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).