موسكو: الحديث عن التغيير القسري للسلطة في فنزويلا غير مقبول

2020/02/07 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغز، اليوم الجمعة، التحضير لعقد اجتماع جديد للجنة الحكومية الدولية الثنائية، معربا عن تقديره للدعوة التي وجهتها له فنزويلا.وقال لافروف في افتتاح اللقاء: “لدينا علاقات وثيقة للغاية مع فنزويلا على جميع الأصعدة”.مؤكداً على أن أي حديث عن تغيير قسري […]

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