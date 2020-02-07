المرجعية: لا غنى عن القوات الأمنية لمنع الفوضى وحفظ النظام

2020/02/07 | 21:52 - المصدر: الصباح

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كربلاء / الصباح

أكدت المرجعية الدينية العليا، في رؤيتها لتجاوز الازمة السياسية الراهنة، أنها غير معنية بالتدخل أو ابداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ

في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لكنها جددت دعوتها لحكومة عراقية تحظى بثقة الشعب ومساندته، بينما شددت على حماية المتظاهرين ومنع المندسين، ودانت العنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة

النجف.

وقرأ وكيل المرجعية في كربلاء السيد احمد الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني نص ماورد من مكتب المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، مبيناً أنه "لا بد من الإشارة الى أمرين يتعلقان بأحداث هذا الأسبوع".

وقال الصافي، في قراءته للفقرة أولاً، انه "بالرغم من النداءات المتكررة التي اطلقتها المرجعية الدينية بشأن ضرورة نبذ العنف والالتزام بسلمية التظاهرات، وتنقية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح من الأعمال التي تضر بمصالح الناس وتفقده تضامن المواطنين وتعاطفهم، الا ان ذلك لم يحل دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال الأيام الماضية سفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق، وكان آخرها ما وقع في مدينة النجف الأشرف مساء الأربعاء الماضي".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تدين فيه المرجعية الدينية جميع الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، وتعزي الأسر التي فقدت احبتها وتدعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، فإنها تؤكد على ما سبق ان اشارت اليه في مناسبة أخرى من انه لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال

بالنظام العام".

وأضاف وكيل المرجعية، في الفقرة ثانياً، أن "المرجعية الدينية حدّدت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الازمة السياسية الراهنة، وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب".

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