رئيس الحكومة المكلف يحدد شروط اختيار الوزراء

2020/02/07 | 21:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

أبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الكتل السياسية أنه يضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية بالاعتماد على النزاهة

والكفاءة.

وقال رئيس كتلة "بيارق الخير" محمد الخالدي: إن "رئيس الوزراء المكلف أعلن خلال اجتماعاته مع الكتل رفضه مشاركة القوى السياسية والأحزاب في اختيار كابينته الوزارية"، وأضاف أن "علاوي وضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية بالاعتماد على النزاهة والكفاءة".



في غضون ذلك، أفادت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية الدكتورة انعام الخزاعي في تصريح خصت به "الصباح" بأن "على علاوي الأخذ بنظر الاعتبار التركيز على مكافحة الفساد واستكمال المشاريع التي تزيد نسب انجازها على الـ 50 بالمئة، لوجود الكثير من المشاريع التي تتعدى نسب الانجاز فيها نحو 70 بالمئة وهي متوقفة منذ سنوات من دون ان يتم استكمالها".

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