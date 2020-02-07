تفعيل مشروع تشغيل الشباب في الموصل

2020/02/07 | 21:52 - المصدر: الصباح

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الموصل / الصباح / شروق ماهر

شرعت هيئة استثمار نينوى بتفعيل المشروع الوطني لتشغيل الشباب الذي اقرته وزارة التخطيط لتوفير فرص عمل ودعم للشباب في عموم المحافظة، بينما أعلنت مديرية المنتوجات النفطية في المحافظة افتتاح ثلاثة مشاريع نفطية.



وأوضح رئيس هيئة استثمار نينوى علي عواد، لـ"الصباح"، ان "الهيئة شرعت بتخصيص أراض لإقامة عدة مشاريع للشباب في محافظة نينوى من اجل القضاء على البطالة".

وأضاف عواد أن "القروض التي ستمنح تتراوح بين 30 الى 50 مليون دينار مخصصة لشباب نينوى الذين سيشتركون بمشروع"، مبيناً ان "المشاريع التي تشترك فيها مجموعة من شباب المحافظة ستخضع الى دراسة جدوى، على ان تتم الافادة من المناطق الصناعية في المحافظة للايفاء بمتطلبات العمل".

وفي سياق التوجه للحد من البطالة، قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن مرتضى الصافي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "الوزارة تعمل على إعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل والشركات الواقعة في المناطق المحررة من خلال عرضها كفرص استثمارية.

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