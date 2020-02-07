شاهد... عندما يبکي رئیس هیئة علماء العراق علی المهندس

2020/02/07 | 21:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع خبرية مقطع فيديو للشيخ الدكتور خالد الملا رئيس مؤسسة جماعة علماء العراق وهو يبكي متأثرا على استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي....

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