2020/02/07 | 21:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الليرة التركية تنزل لأقل مستوى منذ مايو

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