2020/02/07 | 21:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يودي بـ 640 شخصا والرئيس الصيني يؤكد: سنهزم المرض

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