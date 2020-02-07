إسبر: مقتل “سليماني” ردٌ جيّد على تصرفات إيران

2020/02/07 | 21:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد أن مرّ أكثر من شهر على مقتله، تعود #أميركا من جديد، وتُصرّح بشأن اغتيال قائد #فيلق_القدس الإيراني، #قاسم_سليماني، حيث اعتبر وزير الدفاع الأميركي، #مارك_إسبر، أن […]

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