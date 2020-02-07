من جديد.. أزمَة بين المركز والإقليم إن طبّقَ “علاّوي” هذا الخيار

2020/02/07 | 21:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير مجدداً، أزمة أخرى تبرز بين #بغداد و #أربيل، تلك الأزمة، نتيجتها ما ستذهب إليه حكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي في ما إذا كان سيُبقي الامتيازات التي حصلَت […]

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