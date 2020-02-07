2020/02/07 | 21:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي ما أن أعلنَ المرجع الديني #علي_السيستاني، موقفه من تكليف #محمد_توفيق_علاوي برئاسة الحكومة الجديدة، حتى توجّه المتظاهرين والمحتجين، للخروج بأعداد كبيرة رفضاً لـ “علاوي”، وذلك بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحت وسم «نازل أرفض علاوي».. استعداداتٌ لتظاهراتٍ حاشدة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحت وسم «نازل أرفض علاوي».. استعداداتٌ لتظاهراتٍ حاشدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).