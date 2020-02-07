الامم المتحدة تكشف عدد

2020/02/07 | 21:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف، اليوم الجمعة، وجود حتى 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق.

وقال فورونكوف لوكالة سبوتنيك "يجب أن نبقى يقظين ومتوحدين من أجل مكافحة هذا الشر.



داعش واصلت محاولاتها بالرجوع واستعادة قدراتها على إجراء عمليات دولية صعبة.



خلايا داعش الاقليمية تواصل التمسك باستراتيجية الترسخ في أماكن النزاعات مستغلاً المشاكل المحلية".

وأضاف "من المتوقع أنه بسبب العدد الكبير للإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى العراق وسوريا، سيستمرون بتشكيل خطر على الأفق القريب والمتوسط والبعيد"، موضحاً أن عدد هؤلاء الإرهابيين يقدر بـ20 إلى27 ألف شخص.

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