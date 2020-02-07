اعتقال 3 متهمين بالإرهاب بينهم امرأة في البصرة

2020/02/07 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أفادت قيادة شرطة البصرة، اليوم الجمعة، باعتقال 3 متهمين بالإرهاب بينهم إمرأة.وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة “العهد نيوز” نسخة منه، انه وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبعد المتابعة والمراقبة تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، احدهم من سكنة محافظة المثنى.وأشار […]

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