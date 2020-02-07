2020/02/07 | 22:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاجأة جديدة فى قضية «قتيل فيلا نانسي عجرم»..تعرف على التفاصيل (المستقلة) – منى شعلان/ فجرت الدكتورة «رحاب بيطار» محامية محمد الموسى المعروف إعلاميا بـ “قتيل فيلا نانسي عجرم” ، مفاجأة من العيار الثقيل ، حيث لم يتم دفن جثة موكلها حتى الآن ، رغم مرور شهر على مقتله.وكتبت «رحاب بيطار» محامية القتيل ، […]

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