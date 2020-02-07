عامر صالح - في ذكرى انقلاب 8 شباط 1963 ودلالته لحاضر العراق

2020/02/07 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح تمر في الثامن من شباط الجاري الذكرى السابعة والخمسين لتنفيذ المؤامرة التي جرت في 1963، ضد النظام الوطني في العراق الذي كان على رأسه الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم, نفذ المؤامرة حزب البعث، وكان المخطط لها شركات النفط العالمية، عن طريق الأستخبارات المركزية الأمريكية.هذه الحقائق عرفها الجميع، وفضحها بشكل أو باخر كثيرون، سواء وافقوا أو لم يوافقوا على ما حصل من مجازر ومظالم في تلك الفترة, الملك حسين، ......

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