2020/02/07 | 22:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: أمريكا مستعدة لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الصين والدول المصابة بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 22:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: أمريكا مستعدة لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الصين والدول المصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: أمريكا مستعدة لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الصين والدول المصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).