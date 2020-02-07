2020/02/07 | 22:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن عقدها اجتماعا مع الجهات الأمنية والصحية المعنية، لاستكمال التحقيقات الخاصة بالأحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها محافظة ذي قار.

وأشارت اللجنة الى بحث الاحداث التي جرت في ذي قار، واسباب الخروق التي ادت الى وقوع ضحايا بين المتظاهرين في المحافظة، خلال اللقاء الذي جمعها بمدير عام امن المحافظات والاقليم في جهاز الامن الوطني، ومدير عمليات صحة ذي قار، مؤكدة استمرارها في التحقيقات، وعزمها استضافة المسؤولين الامنيين لغرض انجاز تقريرها النهائي بهذا الشأن.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن والدفاع النيابية تبحث مع جهات أمنية وصحية الأحداث الأخيرة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن والدفاع النيابية تبحث مع جهات أمنية وصحية الأحداث الأخيرة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).