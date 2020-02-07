2020/02/07 | 22:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف طالب عراقي في الصين، عن رغبة بعض العراقيين بالبقاء في ووهان رغم تفشي “كورونا” لأنهم يؤمنون على حياتهم وامكانية شفائهم فيما اذا كانوا مصابين في الفايروس، اكثرمن العودة الى العراق، فيما وصف مذيع قناة العربية ذلك خلال حديثه مع الطالب، بـ”سخرية القدر”.طالب عراقي من #ووهان الصينية للعربية: نحن هنا أكثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: طالب عراقي في الصين يتحدث للعربية عن البقاء في ووهان لأنها أأمن من العراق.. والمذيع يعلق!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: طالب عراقي في الصين يتحدث للعربية عن البقاء في ووهان لأنها أأمن من العراق.. والمذيع يعلق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).