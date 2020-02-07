شاهد: عاصي الحلاني يطرح اغنية “بوية محمد” باللهجة العراقية.. كيف تقيم اداءه؟

2020/02/07 | 22:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استبق الفنان اللبناني عاصي الحلاني طرح البومه الجديد، بطرح اغنية باللهجة العراقية، رغم تأجيل طرح ألبومه الجديد بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها بلده لبنان.وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، أغنية جديدة باللهجة العراقية حيث اختار أغنية “بويا محمد” من أغنيات التراث والفلكلور العراقي وأعاد توزيعها […]

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