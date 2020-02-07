محمد علي مقلد - الظاهرة الطائفية وعلاجها

2020/02/07 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_علي_مقلد ظاهرة الطائفية وعلاجهايجمع المشاركون في السجال على أن الطائفية جزء عضوي من بنية المجتمع اللبناني.فهي متغلغلة في تفاصيل حياة اللبنانيين اليومية وفي علاقاتهم الاجتماعية والثقافية وفي عاداتهم وتقاليدهم، ويجمعون على أن الطائفية تكمن، على وجه الخصوص، في الطريقة التي يمارس فيها أهل النظام السياسة في لبنان(في الممارسة السياسية).أما النص الدستوري فلا يتضمن سوى تلك «التقاطعات» المذكورة أعلاه بين المع......

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