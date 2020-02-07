تونس تنهي مهام مندوبها لدى الامم المتحدة لغياب التنسيق بينه وبين خارجيتها

2020/02/07 | 22:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، إنهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المنصف البعتي.ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في الرئاسة التونسية، أن “القرار يعود إلى”غياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنتظم الأممي من جهة ثانية”، وذلك في المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس […]

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