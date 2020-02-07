محافظ النجف يدعو للتهدئة وعدم الأنجرار وراء الاشاعات والفتن

2020/02/07 | 22:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا محافظ النجف لؤي الياسري جميع ابناء المحافظة الى التحلي بالمسؤولية الكاملة وعدم الانجرار وراء الاشاعات والفتن المغرضة والمحافظة على أمن المدينة المقدسة والمواطنين .وطلب الياسري في بيان اصدره اليوم، من المعتصمين والمتظاهرين في ساحات التظاهر الى طرد من وصفهم بـ”المندسين والمخربين وتسليم من يحرف التظاهرات الى القوات الامنية المرابطة في ساحات التظاهر”.[…]

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