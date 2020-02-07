معتصمو النجف: التيّار الصدري فرضَ شخصيّة «جدليّة» على المتظاهرين

2020/02/07 | 22:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق بعد الاعتداءات التي قامت بها ميليشيا #القبعات_الزرق، التابعة لرجل الدين #مقتدى_الصدر، على متظاهري #النجف، الأربعاء الماضي، والتي خلّفَت /٨/ قتلى، وأكثر من /٧٥/ جريحاً، خرجَ “معتصمو […]

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