صالح العراقي ينشر مقطع اعتداء يطال رجل مرور.. واتهام لفرقة “مكافحة الدوام”

2020/02/07 | 22:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر حساب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقطع فيديو لمجموعة من الاشخاص المجهولين وهم يعتدون على شرطي مرور في احدى الشوارع، فيما ظهر في خلفية الفيديو صوت الشخص الذي يقوم بالتصوير وهو يتهم فرقة “مكافحة الدوام”.وعلق العراقي على الفيديو بالقول: “إلا انهم هم المفسدون ولكن لا […]

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