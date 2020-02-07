بالفيديو .. قائد شرطة ذي قار يوجه رسالة الى اهالي المحافظة

2020/02/07 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

وجه قائد شرطة ذي قار، ناصر الاسدي، الجمعة، رسالة الى اهالي المحافظة.

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