2020/02/07 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر، عددا من أفراد عائلة القتيل الفلسطيني شادي بنا، منفذ عملية إطلاق النار في القدس أمس الخميس، التي أسفرت عن إصابة جندي صهيوني.وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية “إن “بنا البالغ من العمر 45 عاما ينتمي إلى عائلة مسيحية، وإنه اعتنق الإسلام قبل عدة سنوات”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال الصهيوني يعتقل عددا من افراد عائلة منفذ عملية اطلاق النار في القدس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال الصهيوني يعتقل عددا من افراد عائلة منفذ عملية اطلاق النار في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).