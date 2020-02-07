ترامب: تصرف بيلوسي مع ورقة خطابي ليس محترما

2020/02/07 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن “رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، انتهكت القانون عندما مزقت نسخة من خطابه في الكونغرس”.وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، ان “هذا أمر مرعب.ما فعلته بيلوسي غير قانوني على الإطلاق لأن هذه الوثيقة رسمية”.وشدد على أن بيلوسي “انتهكت القانون في تصرف غير محترم” […]

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