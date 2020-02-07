امام جمعة النجف:امام رئيس الوزراء المكلف مسؤولية الاعداد لانتخابات مبكرة والاسراع بترشيح الكابينة الوزراية

2020/02/07 | 23:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، السيد القبانجي: امام رئيس الوزراء المكلف مسؤولية الاعداد لانتخابات مبكرة والاسراع بترشيح الكابينة الوزراية النجف الاشرف-المكتب الاعلامي 2020/2/7 أكد أمام جمعة النجف الاشرف […]

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