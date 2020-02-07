قائد شرطة النجف: لن نسمح بالاعتداء على المتظاهرين السلميين

2020/02/07 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة محافظة النجف الاشرف العميد فائق الفتلاوي، عدم السماح بالاعتداء على المتظاهرين السلميين في ساحة الصدريين، فيما دعا الى التعاون مع الاجهزة الامنية.

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