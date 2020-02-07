الجيش السوري يحرر قريتين في ريف إدلب الشرقي

2020/02/07 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الجيش العربي السوري من تحرير قريتين في ريف ادلب الشرقي.

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