شاهد بالصور: “كورونا” تجبر عروسين وحاضري حفل زفافهم على ارتداء الكمامات في كوريا

2020/02/07 | 23:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شهدت مدينة جابيونج الكورية الجنوبية حفل زفاف جماعي، وارتدى أغلب المتواجدين فى حفل الزفاف، أقنعة وجه “كمامات” لمواجهة فيروس كورونا الذى يثير القلق بدول العالم.وارتدى العرائس والعرسان وجزء كبير من الحضور الكمامات، والتقطوا بها صور جماعية لحفل الزواج، لمواجهة الفيروس القاتل “كورونا” المتفشي من مدنية “ووهان الصينية”.وقد أعلنت كوريا الجنوبية، […]

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