2020/02/07 | 23:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر محلية تركية، ان مواطنا أضرم النار بنفسه محاولا الانتحار بسبب مروره بضائقة مالية.

وأوضح شهود عيان بمدينة انطاكيا عاصمة محافظة هاتاي، ان المواطن حاول الانتحار بإحراق نفسه امام مبنى حاكم المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، مبررا ذلك بعد إنقاذه من قبل المارة، بأنه مصاب بالاكتئاب بسبب بعجزه عن توفير احتياجات أسرته، لعدم عثوره على عمل منذ فترة طويلة، فيما أكدت المصادر ان المواطنين تمكنوا عبر استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، من اخماد النار المشتعلة بملابس الرجل باللحظات الأخيرة قبل ان يصاب بأذى كبير.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطن تركي يضرم النار بنفسه محاولا الانتحار امام مبنى حاكم محافظة هاتاي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطن تركي يضرم النار بنفسه محاولا الانتحار امام مبنى حاكم محافظة هاتاي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).