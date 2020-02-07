2020/02/07 | 23:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تيار الحكمة عن شرطه للقبول بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وأكد القيادي في التيار بليغ أبو كلل في تغريدة على تويتر، ان تيار الحكمة يشترط على رئيس الحكومة المكلّف، ان يحدد موعدًا ثابتًا للإنتخابات المبكرة، في برنامجه الحكومي الذي سيقدمه للبرلمان، لقطع دابر التسويف على حد تعبيره، مضيفا ان التيار طالب بأن تأخذ مفوضية الإنتخابات بالموعد بشكل نهائي، فيما لفت أبو كلل في ختام التغريدة، الى ان التيار لن يقبل برئيس الوزراء المكلف وبحكومته المستقلة، من دون وجود هذا الشرط.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة: نشترط ان يحدد علاوي موعدا ثابتا للانتخابات المبكرة للقبول بحكومته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة: نشترط ان يحدد علاوي موعدا ثابتا للانتخابات المبكرة للقبول بحكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).