مقرب من الصدر يطالب الجهات الأمنية مستثنيا منها الحشد الشعبي بتحمل المسؤولية والاخذ بزمام الامور

2020/02/07 | 23:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وزيري الدفاع والداخلية، والقوات الأمنية، بتحمل المسؤولية وأداء المهام المكلفين بها.

وخاطب العراقي في بيان الوزيرين والقوات الأمنية مستثنيا منها الحشد الشعبي قائلا، لا تتنصلوا من المسؤولية، عليكم الاخذ بزمام الامور فورا لاستتباب الامن، والتعامل بحزم مع المخربين والفاسدين والمندسين، وادعياء العنف ومنتهكي القانون وقطاع الطرق، وزارعي الفتنة ومعطلي الدوام، والمحرضين على التفرقة حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى ما يحدث في الشارع والمجتمع، داعيا من ذكرهم في البيان الى حماية الحدود، ومنع جميع التدخلات، بقيادة مركزية وشجاعة ومن دون تدخلات الاحزاب والكتل ومن خلف الحدود، والا ضاع العراق على حد تعبيره.

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