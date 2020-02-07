السعودية تجلي عدد من طلابها ومعلميها في المدارس العربية ببكين بعد انتشار “كورونا”

2020/02/07 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السفارة السعودية في الصين، اليوم الجمعة، اجلاء طلاب ومعلمي المدرسة السعودية في بكين، بسبب انتشار فيروس “كورونا” الجديد.كما أجلت السفارة السعودية، أعضاء البعثة التعليمية في هونغ كونغ وعائلاتهم، بسبب تفشي “كورونا”.وفي السياق ذاته، وجهت وزارة التعليم باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والعاجلة للوقاية من “كورونا”، والتنسيق مع وزارة الصحة في ما يتعلق […]

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