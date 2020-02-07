الاتحادية تضبط مستودعا للأدوية غير المرخصة وسط العاصمة بغداد

2020/02/07 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة من الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، مستودع أدوية غير مرخص وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للشرطة حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بالمتابعة الأمنية لمفارز الفوج ٢ اللواء ٣ الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة بارك السعدون وسط بغداد وبتنسيق مع ممثل وزارة الصحة تم ضبط ومصادرة مستودع مخالف للتعليمات والضوابط الرسمية […]

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