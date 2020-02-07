الحلبوسي يشارك بمؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

2020/02/07 | 23:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان يومي 8-9/ شباط 2020.وذكر بيان لمكتبه حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “هذا المؤتمر يأتي من أجل اتخاذ موقف إزاء موضوع المبادرة المفروضة أحادية الجانب، لحل القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في […]

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