فيروس كورونا… و بنود اتفاقية الصين…!!!

2020/02/07 | 23:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود كثر الحديث ليس ، عن التي أهواها كما قالها الكبير كاظم الساهر ، بل عن الاتفاقية ” العراقية – الصينية ” فبعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس […]

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