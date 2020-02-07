تحذيرات نيابية من مضاعفات سلبية على المشهد الامني في ديالى

2020/02/07 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب، عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة، من مضاعفات سلبية على المشهد الامني في ديالى.وقال العزاوي في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “رئاسة اركان الجيش والعمليات المشتركة بدأت منذ اسابيع خطوات جادة من اجل تطبيق خطة انتشار هي الاكبر في ديالى وستشمل اغلب القواطع تقريبا وهناك […]

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