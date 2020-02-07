الصومال تنتفض ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب

2020/02/07 | 23:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج الشعب السوداني عقب، صلاة اليوم الجمعة، في تظاهرات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، منددين بالتطبيع مع كيان الإحتلال، وذلك بعد لقاء رئيس المجلس الإنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مع رئيس كيان الإحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في أوغندا.وجابت التظاهرات الشوارع الرئيسة في الخرطوم، وسط لافتات نددت بـ”صفقة القرن”، كما رُفعت شعارات “اِرحل اِرحل يا برهان، […]

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